嶺東科大流行設計系畢業走秀，學生設計創意十足，獲評審高度肯定。（嶺東科大提供／陳淑芬台中傳真）

嶺東科大流設系畢業成果第一名「虛境杳然」，由校長趙志揚（右2）頒獎。（嶺東科大提供／陳淑芬台中傳真）

因應新冠肺炎疫情全球大流行，嶺東科技大學時尚學院流行設計系畢業成果，往年採對外開放展演，今年則縮小規模改在校內採親友限額參加，增辦線上直播及人氣獎投票。副校長兼時尚學院院長嚴貞16日表示，今年網路觀賞人潮高達3460人次，衝破去年到場人數3.4倍，還創下近2300次轉發分享，讓畢業展獲得更高聲量。

嶺東科大流設系畢業展往年都在台市府廣場公開展演，每年約有上千參觀人潮；今年因應疫情不但改至春安校區聖益樓中庭廣場舉辦，且縮減規模，僅邀請第14屆畢業生的親友到場觀賞，有33組入選作品在展演角逐決賽，作品多元精彩，並透過現場直播供線上即時收看。

嚴貞指出，今年流設系畢業展場邀請到場參觀親友僅約200人，並透過網路線上直播，首次採用線上投人氣獎，增加與觀眾的互動性，創下觀看高達約3460人次，並有近2300次的轉發分享，成功讓更多人看到畢業生優秀的設計作品。

嚴貞表示，流行設計系畢業展從髮妝、服裝的整體造形設計、台步、展演設計籌劃等，由專業師資團隊共同指導，期許畢業生未來走進職場，能為台灣的流行產業貢獻已力。

(中時 )