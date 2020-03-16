新北市永和警分局警員熱心關心男童狀況，協助他前往補習班並通知男童母親。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局警員熱心關心男童狀況，協助他前往補習班並通知男童母親。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

陳姓男童6日傍晚自行去補習班途中卻不小心走失、嚎啕大哭，新北市永和警分局中正橋派出所女警巡邏眼尖發現後，立刻上前了解關心，最後協助將男童載至補習班，並通知男童媽媽，解除一場驚魂記。

劉姓女警6日擔服巡邏勤務，巡邏行經捷運頂溪站附近時，突然一名男童，在捷運站出口旁的巷子內嚎啕大哭。起初男童只顧大哭，什麼話都無法表達，女警便不斷耐心安撫，溫柔的說「我們是來幫忙你的！我來保護你，你跟我說發生了什麼事呢？」

男童才逐漸止住水龍頭般的淚水，表示說平日都由媽媽開車接送至補習班上課，因母親臨時工作繁忙，便叫男童自行從「西湖捷運站」搭至「頂溪捷運站」後，再設法走路前往永和區福和路的補習班上課。

男童又說自己實在很少來永和，一時間忘記怎麼走去補習班，加上自己嘗試使用「google map」引導，研究後仍然看不懂，於是自己在在永和小巷內來回行走了將近一小時，不斷困在附近巷弄，好像迷宮一樣，遲遲無法走到補習班。不知所措的他，打給媽媽時也剛好沒接，一時害怕之下，才在路旁無助大哭，正好被眼尖的巡邏女警發現。

最後劉姓女警慢慢詢問出補習班的地址，便騎機車載男童抵達補習班，後續通知男童母親，並將男童交給補習班老師，確認孩童平安進去上課才離開。男童母親表示一時工作忙碌，沒能接到電話，對警方熱心協助非常感激。

(中時 )