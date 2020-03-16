新冠肺炎疫情持續擴散升溫，國人成了台北國際觀光飯店「唯一救贖」，為搶攻清明連假國人出遊訂房商機，台北喜來登大飯店以「年度最強」為訴求推出三大國人住宿專案：1.適合快閃體驗的「簡單樂活」1日遊專案每房未稅2,666元，2.輕奢享受的「買小送大」2日遊專案，入住豪華客房1晚贈卓越套房1晚，每房未稅3,888元，3.深度探索的「慢遊仨行」3日遊專案，入住舒適/豪華客房3晚每房未稅6,060元，第一晚3,030元、第二晚2,020元、第三晚1,010元，平均每晚2,020元，住越久越划算。

台北喜來登大飯店表示，以上專案皆享全館餐廳用餐6折優惠，7間中、西、日、泰異國餐廳，想吃什麼通通自由選，足不出戶也可享盡世界美食。台北喜來登步出大門只需2分鐘即可抵達台北捷運善導寺站，知名景點一應俱全從寧夏夜市、西門町、華山文創園區到東區地下街等，單人獨旅或親子旅遊都能隨心暢玩。

為全面「戰疫」，台北喜來登飯店並推出餐飲回饋案「滿3000贈1000，2020元住宿加碼送」，即日起，凡於台北喜來登大飯店館內各餐廳消費達3,000元即贈1,000元餐飲抵用券乙張，達6,000元再加碼獲贈舒適客房2,020元住宿優惠券乙張，每筆消費至多可贈3張1,000元餐飲抵用券及1張舒適客房2,020元住宿優惠券，標榜不論情人享、朋友約、家庭聚，吃喝玩樂精打細算，聰明省錢。

台北喜來登自2月初起率先配置紅外線體溫感測站，縮減管制出入口以策安全，全館更增設免洗手消毒液、增加各區消毒次數、維持客房負壓狀態等，員工亦自主佩戴口罩及測量體溫，確保每位人員健康安全。力求防疫再升級，推出「安心淨住」住宿方案，優惠加價1,200+15.5%元起入住飯店特別打造的安心房，高規格提供紫外線消毒燈、瑞典Blueair空氣清淨機，讓旅客親自淨化客房環境，看的見才更安心，另贈隨身酒精噴瓶、無限暢看付費電影等升等服務，打造安心無憂的住宿空間，讓每位旅人玩得放心住得安心。

(工商 )