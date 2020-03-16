對於企業紓困，政府將雙管齊下，除了下週央行召開理監事會議將會降息，會讓企業放款利率更低之外，銀行公會理事長，也是台銀董事長呂桔誠在財委會上備詢時指出，現在利息補貼已確定將以中華郵政2年期定儲利率為基準利率來計算補貼額度，目前補貼利率為1.095%。

呂桔誠指出，紓困期間的本金，要凍結利息的計算恐有困難，不過會作利息的補貼，以1.095%的補貼水準來看，算是相當優惠的補貼。

行庫主管指出，若以目前中小企業所適用的利率水準，在各大銀行激烈競爭中小企業放款授信之下，大部分的中小企業利率水準都已降至2%至2.5%的水準，因此上述的補貼額度等於補貼了快要一半的利率水準，倘若以各行庫所辦理的中小企業或小微企業授信專案，利率不到2%，甚至最低1.6%、1.5%，補貼佔比將更大。

至於大企業利息更低，自貸案的利率現在絕大部分都低於1.5%，此時1.095%的利率補貼比重已達快8成。

(工商 )