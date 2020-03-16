新冠肺炎有一發不可收拾跡象，不僅產業斷鏈，也出現社交斷鏈，包括工總、商總、工商協進會除了該辦事項，幾乎所有活動都延至下半年，在這疫情蔓延、社交斷鏈的期間，工總、商總不僅在門前擺出額溫槍、酒精，也順便整修門面。

為做好防疫，包括工總、商總與工商協進會都力行進出都要量測體溫、酒精消毒並戴口罩，同時，將大型活動都延至下半年，包括理監事會、委員會、以及會員大會，以避免群聚。

不過，工商協進會則在做好防疫的前題下，不超過百人的會議仍照計畫進行，例如理監事會，工商協進會的理監事人數只有30人，即使加上工作人員也不會超過50人，因此，在做好防疫措施，包括量額溫、消毒、戴口罩及將每個人的坐位間距拉開下，照計畫進行外，其他屬於大型聚會活動，則都延至下半年後。

工總、商總則因理監事會人數高達80人，再加上工作人員及列席顧問等會超過百人，因此全都延到8月後再說。活動延後的空窗期，工總、商總決定將過去因總是有人員進出而不方面、也沒時間，卻很需要修整的門面，趁機好好的整理一翻。

(工商 )