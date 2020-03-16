防疫酒精買不到 江永昌：不肖人士在網路哄抬價格 12:312020/03/16 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委江永昌。（圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠委江永昌今（16）日在立院質詢時表示，台灣菸酒公司生產的防疫酒精一瓶難求，市場需求迫切，但是在網路拍賣平台上卻可看到不肖人士用三倍價格販售防疫酒精，他呼籲台灣菸酒的主管機關財政部應正視該問題。 財長蘇建榮則回應，防疫酒精這部分跟口罩不一樣，口罩是生產後由國家統一徵用，但酒精並非統一由中央徵用，所以還是會有這種（哄抬價格）情況，財政部已跟疫情中心反映，由防疫中心決定要不要統一徵用。 (工商 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #立委 #酒精 #江永昌 #哄抬 #價格 #網路 也許您會感興趣 推薦閱讀 譚德塞： 新冠肺炎確認全球大流行 00:562020/03/12 國際 新冠肺炎攪亂一帶一路布局 04:102020/03/12 全球財經 住院險免等待期 國壽首鳴槍 04:102020/03/12 投資理財 愛買量販13日起開賣台糖75％防疫酒精 18:252020/03/12 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 防疫酒精原料 台菸酒：5月前供應無虞 11:082020/03/16 財經 政治熱門新聞 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 高雄「這區域」連署第一名 在地人嘆罷韓沒良心！ - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 毀黨滅江？宅神點名這兩人：滅黨雙煞！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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