綠委江永昌今（16）日在立院質詢時表示，台灣菸酒公司生產的防疫酒精一瓶難求，市場需求迫切，但是在網路拍賣平台上卻可看到不肖人士用三倍價格販售防疫酒精，他呼籲台灣菸酒的主管機關財政部應正視該問題。

財長蘇建榮則回應，防疫酒精這部分跟口罩不一樣，口罩是生產後由國家統一徵用，但酒精並非統一由中央徵用，所以還是會有這種（哄抬價格）情況，財政部已跟疫情中心反映，由防疫中心決定要不要統一徵用。

(工商 )