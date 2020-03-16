勞動部公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計109家，實施人數3,835人，實施人數創下2016年1月以來新高。

勞動部表示，這一期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。?截至2月底為止，通報家數計41家，實施人數1,662人，與前一期事業單位相比，目前停止實施者計9家，另新增77家，累計新增68家，實施人數新增2,173人。

(工商 )