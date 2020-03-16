無薪假人數近4年新高 破百企業通報實施減班休息 12:232020/03/16 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部公布最新無薪假實施人數達3,835人，創下2016年1月以來新高。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計109家，實施人數3,835人，實施人數創下2016年1月以來新高。 勞動部表示，這一期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。?截至2月底為止，通報家數計41家，實施人數1,662人，與前一期事業單位相比，目前停止實施者計9家，另新增77家，累計新增68家，實施人數新增2,173人。 (工商 ) #實施人數 #實施 #通報 #事業單位 #勞動部 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞保年改將提新方案 朝開源節流 04:102020/03/12 金融．稅務 比照紓困 無薪假補貼追溯至1／15 04:102020/03/12 生活新聞 國軍繼續支援口罩製造？吳斯懷點名勞動部做這件事 11:162020/03/12 生活 勞動部研擬釋出「量額溫」等工作 11:502020/03/12 生活 打工族工時驟減 勞動部擬提供每月72小時工作因應 13:402020/03/12 生活 郭芷嫣回不去 長榮：感謝勞動部 17:172020/03/12 生活 「加料空姐」郭芷嫣遭解雇勞裁敗訴 長榮航回應了 17:232020/03/12 財經 援助打工族 勞部提上工計畫 04:102020/03/13 金融．稅務 勞動部因應疫情發展 失業率達4.5％將啟動下階段計畫 22:522020/03/13 生活 109家事業單位放無薪假 追平100年以來新高 11:152020/03/16 生活 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 萬點行情告終！台股收盤重挫411點 台積電大跌13.5元 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 血腥大屠殺還沒完！ 美指期再跌停...油價暴殺6％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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