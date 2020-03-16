鄉林建設（5531）今（16）日表示，鄉林今年的重戲就是即將正式推出的四川成都案，總銷逾人民幣250億、約新台幣1,075億元，依目前成都搖號的平均中籤率只有13％的熱度來觀察，鄉林有信心，五月正式推出時會開出紅盤。

鄉林建設董事長、全國商總理事長賴正鎰今天表示，大陸新型肺炎疫情三月以來已經控制下來，大陸方面各省市也陸續復工復產，鄉林四川投資的成都地產項目，也正在如火如荼進行施工。

賴正鎰表示，成都是大陸疫情最輕，恢復最快的，他看到成都政府在3月4日重啟買房登記搖號抽籤後，很多當地剛需盤都加速推出，這半個月來就有八個新案搖號抽籤，平均中籤率只有13.3％，所以讓他對即將在Q2五、六月要進場銷售的成都案深具信心。

法人預估，鄉林今年最關鍵大案是成都「涵碧天下」地產案，總銷金額高達人民幣250億元（約台幣1075億元），R4、R6兩區分批推案，可說是潛藏著每年有賺進一個股本的機會，將會讓鄉林打開近年來業績緩慢成長的格局，可望帶進爆發式的成長。

賴正鎰表示，儘管大陸各地少出門，但透過視訊網路，企業經營或學校教學都沒有停止。他都照常透過視訊網路兩岸開會，尤其是即將開案的成都項目，他親自主導整體規劃設計，在成都案的接待中心就佔地1萬坪，每周都跟設計師修正接待中心設計，就是要給成都賞屋者耳目一新的感覺，希望能夠成功吸睛搶客。

賴正鎰還說，大陸疫情其實在三月初就控制下來，治癒人數也增加。他也認為全球疫情只是短期，對Q2之後的經濟表現仍深具信心，房地產與消費力將會在下半年有爆發性的突破，彌補Q1的業績。歐美亞股表現高低起伏，但大家只是觀望，對台灣控制疫情能力有信心，尤其台商資金回流推升產業與消費動能，台股算是比較穩定的，大家要對台灣有信心。

對鄉林的大陸投資，賴正鎰指出，他密切注意青島、南京與成都二月底復工情況，沒有受到太大的影響，昨天成都更傳來消息，當地政府單位在3月4日就重啟樓盤的搖號登記，上萬人搶著登記新開盤的八個城中心建案，這幾天陸續公布搖號結果，其中最低的中籤率僅有0.62％，平均中籤率為13.3％，可見成都房產的剛性需求持續火熱，所以他對自家產品很有信心。

鄉林在青島與南京兩家涵碧樓酒店獲利穩定，南京酒店式公寓與商辦銷售持續銷售，都會持續挹注母公司的營收。而布局多年的成都鳳凰山「涵碧天下」綜合開發案共有105萬平米樓板面積，包含住宅，商業與酒店。總銷約人民幣250億元（台幣約1075億元），今年5月公開銷售的R4、R6等住宅部分，人民幣總銷約70億元，約台幣300億元。

法人預估，成都在取地時每平米才只要人民幣1470元，估計每平米可賣八千元，但後來政府限購政策，將推案進度往後推延，結果現在新案的土地標售取得成本都上漲到1.3萬元，已經漲了將近十倍，像是在涵碧天下隔壁的「旭輝江山和鳴」，每平米可以賣到2.2萬元左右，若涵碧天下在Q2推出，每平米價差就超過1萬元人民幣，可望比預估的賺到更多，扣除成本，稅後可望比預估多出人民幣30億元（台幣150億元），超過一個股本。

賴正鎰說，除了先前在談判的江蘇南京江北區、山東濰坊與青島膠州、黃島市南區等地塊，最近還會有幾處新開發的投資計畫，像是湖北武當山的土地為300畝（20萬平方米），將規劃涵碧樓酒店與住宅；江蘇無錫的土地面積約470畝地（32萬平米），將規劃涵碧樓酒店，酒店式公寓及集中式商業區等，這些土地都會加速取得，以利規畫整體開發計畫。

(工商 )