團結力量大！面對新冠肺炎疫情強襲，台北新板希爾頓酒店攜手凱撒飯店連鎖推出住宿餐飲優惠方案，即日起至4/30日止，凡電話預訂此專案將享有4,500元含雙人早餐，另加碼贈送全省通用凱撒飯店連鎖餐飲抵用券1,000元，可直接現場抵用飯店之餐飲服務，也可至全台凱撒飯店連鎖系列中任一餐廳抵用。另外，希爾頓榮譽會員入住更可享三倍點數，海外住宿度假有望免費獲得。

台北新板希爾頓酒店位於五鐵共構板橋站旁3分鐘路程，疫情警戒期間即將全館公共空間及出入口配置自動酒精消毒器及測量進出旅客體溫，以確保消費者及工作夥伴的健康。本次與 凱撒飯店連鎖合作抵用券，可於館內餐廳「全日餐廳「悅.市集Market Flavor」使用，在大面玻璃自然採光下品嚐各國食材製成的異國佳餚，或是可選擇至凱撒連鎖飯店10館獨具特色、別有個性的飯店館內指定餐廳使用，標榜由北到南住透透、吃省省。

台北新板希爾頓酒店擁覽城市與山巒美景，鄰近百貨商圈、觀光夜市及大型商業區，也與深具在地人文的府中商圈僅距離600公尺，可近距離感受到城市間新舊交替的反差融合。旅客加入希爾頓榮譽客會可享會員專屬尊榮禮遇，透過希爾頓官網直接預訂，每次住宿可累積積分，榮譽客會會員可利用積分在任意時間、任意地點兌換任意客房及可享用酒店內的禮遇及優惠。上半年希爾頓榮譽客會推出獎勵積分無上限活動，住一晚將可獲得2,000點，再加上本次專案住房3倍積分贈送，即可輕鬆獲得海外多國免費住宿，如峇里島、埃及、土耳其及俄羅斯等，因此住越多賺越多。

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