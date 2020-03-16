(7-ELEVEN 貼心首創「素食與蔬食辨識LOGO」，解決素食客外食痛點。圖／7-ELEVEN ）

近期自煮風潮盛行，民眾多購買生鮮蔬菜回家煮，2月以來已帶動相關業績成長近6成；7-ELEVEN去年於全台2,500間門市成立冷凍素食專區，一年相關業績更是逆勢成長2成。

此外，7-ELEVEN也在全台醫院、住宅商圈與廟宇周遭的56家門市推出「LIVE in HEALTHY蔬食生活」專櫃，提供餅乾、海苔等零食及泡麵，更有市面上少見的全素糖果。即日起至4月7日7-ELEVEN門市提供超過50款素食商品選擇，7-ELEVEN指出，綠金逆勢飆升，首創「素食、蔬食辨識LOGO」及「蔬食預購」打造健康蔬食友善商店。

據外部調查，台灣素食人口高達330萬人，素食人口佔比世界排名第二，一年商機更是高達600億元，顯見現代人都想吃更健康、負擔少的食物。7-ELEVEN透過客群訪談發現素食客群兩大困擾：第一，「外食困難」，尤其出門到不熟悉環境時經常無奈以麵包、泡麵裹腹；第二，一般店家「標示不清難選購」，消費者需逐一確認商品成分是否可食用。 為解決痛點，7-ELEVEN 貼心首創「素食與蔬食辨識LOGO」，連同是否為素食專用產線生產的資訊皆全數透明揭露，讓素食客群可依各自需求，透過包裝上的辨識LOGO資訊來做選購。

素食族群因外食不便，喜歡在家自煮，7-ELEVEN發現許多消費者會習慣性存貨。看準商機，7-ELEVEN預購平台首次推出「生活美食誌-蔬食無肉日」專區，即日起推出6款蔬食料理：首推「OmniPork新豬肉」，以香菇、碗豆、非基改大豆與米，全植物製作而成，還有「宮廷素食麻油猴頭菇」、網購超人氣「龍鄉味紅骨九層塔抓餅」等，同時滿足素食及蔬食客層。

7-ELEVEN統一超商線上購物中心也架設蔬食料理專區，以南門市場老店老林記為主，推出十多種以上的即食料理，自2012年導入後，每年業績以5%穩定成長，年銷售超過上千包，其中以香菇燜筍、梅干素東坡、紅燒板栗等家常菜銷售最佳，免出門也能輕鬆選購高品質蔬食料理。

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