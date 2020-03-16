新冠肺炎蔓延歐美，在好萊塢湯姆漢克（Tom Hanks）及烏克蘭籍女星歐嘉柯瑞蘭寇（Olga Kurylenko）先後確診，60歲的環球音樂主席兼行政總裁（CEO）路西昂格蘭奇 （Lucian Grainge）台灣時間16日被爆新冠肺炎病毒檢測為陽性反應，目前人正在洛杉磯UCLA醫療中心接受治療，而路西昂位於加州聖莫尼卡的環球總部也要暫時關閉。

據外媒報導，路西昂上月29日在南加州的棕櫚泉舉辦盛大的60歲大壽慶生派對，不少上流人士參與，其中包含蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）與知名音樂經紀人歐文阿佐夫（Irving Azoff）等出席，消息傳出驚嚇所有人。目前暫時未知路西昂所有接觸史，而相關人士是否隔離也暫時未知，目前目前蘋果公司也暫時拒絕回應。

美國天后泰勒絲（Taylor Swift）上月與環球續約的，對此事件目前暫未作回應，不過她15日在IG限時動態呼籲歌迷謹慎面對疫情，並呼籲自我隔離，「盡可能隔離自己，不要以為自己沒有生病症狀就不會將任何東西（病毒）傳給年長或易受感染的人。這是一個可怕的時刻，但我們必須立刻做到社交犧牲才是。」

(中時 )