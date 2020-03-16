美國新冠疫情擴散，但仍與中國大陸一樣持續在太平洋地區展示武力，中美軍事角力仍未因疫情而稍歇。美軍太平洋艦隊周一（16日）公布，周日（15日）出動海軍航空母艦羅斯福號戰鬥群與兩棲攻擊艦美利堅號遠征打擊群，到南海展開遠征打擊部隊行動演練。這是今年新冠病毒疫情在大陸肆虐並在全球擴散以來，美國第2次在太平洋地區大規模軍事演練行動。

據《東網》報導，美軍太平洋第七艦隊曾於上月15日派出羅斯福號航母戰鬥群與美利堅號遠征打擊群的艦艇及軍機，聯同海軍陸戰隊的軍機，在艦隊的西太平洋管轄區展開一次高端聯合作戰演習，包括空對空訓練、編隊航行、機動、建立聯合通訊，以提高戰備狀態。

美軍當時形容，航空母艦戰鬥群的作戰力量強大，當聯合遠征打擊群時力量更是無可匹敵。羅斯福號戰鬥群由航空母艦、神盾巡洋艦與驅逐艦組成；以美利堅號兩棲突擊艦為首的遠征打擊群，配備海軍陸戰隊遠征隊，更搭載F35B隱形戰機。

(中時電子報)