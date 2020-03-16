新冠肺炎病毒擴散，防疫成熱門話題，長榮女中邀請奇美醫院中醫部長許堯欽客座授課，教學生製作養生茶與防疫香包，內服外用提升免疫力，對抗病毒。

防疫除了勤洗手、戴口罩外，增強免疫力是防病毒入侵最基本方式。長榮女中餐飲科與美容科師生移到戶外大樹下授課，請來許堯欽教導增強防疫課程，教學生如何製作防疫香包及養生茶增強抵抗力，課程呼應時勢。

許堯欽指出，根據大陸抗疫經驗證實，西醫消滅病毒、中醫調理身體，雙管齊下，對新冠肺炎患者有更好療效，平時若能提升自體免疫力，創造病毒不愛的環境，能使疾病遠離自己。

許堯欽調配的香包，含有藿香、菖蒲、艾葉等能保健腸胃、護心肺的中藥材，攪碎後裝入過濾袋，香包放在書房或臥室，味道能驅走病毒。美容科學生將網紗布料縫製成香包袋，傳統香包更添時尚感。

許堯欽調配補中益氣的養生茶、健脾化痰的檸檬香茅，餐飲科學生現場沖泡給師生品嘗，外有薰香護體、內有茶飲補身，內服外用達到防疫效果。

長女校長蔡玉敏表示，為了防堵疫情，寒假期間學校即成立防疫小組，包括學生到校量體溫、一般教室不關門窗、專業教室強化消毒等。校方也將部分課程改到戶外進行。

今年長女畢業成果發表會，捨棄設備一流的大禮堂；美容科、時尚造型科的造型走秀移師到學校後花園，餐飲科、觀光科預訂在林蔭大道擺攤，選在較為安全的開放環境進行。

(中時 )