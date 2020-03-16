美股上周四(12日)驚現1987年秋季「黑色星期一」以來最大單日跌幅之際，有外媒報導，位在曼哈頓中城(Midtown Manhattan)的美國銀行(Bank of America) 分行跟著出現擠兌潮，客戶大排長龍提領現金，面額100美元的現鈔幾乎被清空。

據紐約時報報導，內部人士透露，這家位在第五十二街及公園大道交叉路口、位於紐約金融心臟地帶的美國銀行分行，股市暴跌當日出現大批大量提領現金的人潮，導致面額100美元的現鈔被提領一空，一直到周五庫存才補滿。

2名知情人士透露，他們親眼目睹想要提領5萬美元現金的客戶，清空大面額鈔票的庫存，不僅如此，對街的摩根大通(JPMorgan Chase)周五也出現想要大量提領現金的客戶。

由於大規模的系統性風險，將導致市場對於現金的需求激增，維吉尼亞州里奇蒙聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Richmond)研究數據顯示，911恐怖攻擊事件後，市場上的供給量暴增40億美元。

對此，美銀發言人Bill Halldin指出，各分行都有充足的現金，只是大面額現鈔數量不多，因為這對員工危險，需求也比較低。聯準會(Fed)的發言體系也指出，目前並未觀察到現鈔需求增加的現象，紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)位於紐澤西州東盧瑟福(East Rutherford)的金庫，也保持在必要時機能供應一倍以上的現鈔。

(中時電子報)