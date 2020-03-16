Interesting when you lay it out:



Mid-June- start of the NBA playoffs



Early August- NBA Finals



End of August- Draft



Sept. 1- Start of FA



Sept. 10- Summer/fall league



Dec. 10- training camp opens



Dec. 25- regular season opens (82 games)



Mid-June- NBA season ends — Bobby Marks (@BobbyMarks42) March 16, 2020

根據《ESPN》在16日報導，目前大部分的NBA球隊老闆與管理階層人士相信，未來最好的情況是在6月中下旬，採取閉門模式恢復本季賽事的進行，《ESPN》薪資專家馬克斯也訂出假如6月順利復賽，NBA今年剩餘球季與新球季開打時間表。

依照馬克斯的評估，6月中旬開始進行季後賽、8月初總冠軍賽開打、8月底選秀大會、9月1日自由市場開啟、9月10日夏季與秋季聯賽開打、12月10日季前訓練營開幕、12月25日新球季82場例行賽開打、明年6月中旬球季結束。

只是這一切都還要等到NBA總裁席爾佛跟各隊開會討論，且依照新冠肺炎疫情發展狀況才能敲定，不過目前傳出多名球隊管理階層人士支持新球季等到耶誕節再打，因為這樣可以避免與NFL賽程重疊，導致NBA收視率下降的可能性。

不過諷刺的是，根據《紐約郵報》記者柏曼報導，假如NBA延到6月中下旬才打，尼克有機會相隔整整21年時間，在6月份還有比賽要打，這種情況上次發生是在1998-99年球季，尼克上演老八傳奇，一路闖進總冠軍賽才遭馬刺淘汰。

(中時 )