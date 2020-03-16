新冠肺炎疫情持續升溫，民眾都很擔憂被感染，平時容易感冒的37歲婦人，天氣變涼就喉嚨不舒服、咳嗽悶喘、流鼻水及反覆低燒，檢查不出原因，擔心自己是不是感染？到中醫大新竹附設醫院求診，中醫科醫師周書玉透過中藥調理後增強免疫力。

周書玉先以麻杏甘石湯合蒼耳散，宣肺解熱、止咳平喘、通鼻，佐以板藍根、射干解毒利咽喉，服藥後改善婦人的症狀。

同時，考量患者體虛時常感冒，在急性期過後的身體調理，以玉屏風散補氣、固肌表和散風邪，提升免疫力。

周書玉指出，體虛容易受風邪感冒的大人小孩，都可透過中藥提升，調節免疫力，扶助正氣、散外邪，減少罹病機會。

她說明玉屏風散是臨床常用處方，藥物由黃耆、白朮、防風所組成，黃耆補氣固表，白朮健脾補氣，防風祛風散寒，現代藥理研究具有抗菌、抗病毒、調節免疫作用。桂枝湯具有解表散寒的作用，具有解熱、調節體溫、調節免疫及抗病毒作用。

周書玉提醒，身體要健康，從日常生活做起，要有充足的睡眠，讓身體能夠自我修復，加上均衡飲食、營養充足及適度的運動，保持心情愉快，都有增強免疫力的作用。

(中時 )