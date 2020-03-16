FED大動作引發市場恐慌，台股再失萬點關卡！儘管上週五美國股市因為美國總統川普宣布推動一連串的政策止跌大反彈，但歐美新冠肺炎疫情一發不可收拾，美國聯準會(FED)今天意外再度啟動降息，將聯邦基金利率調降4碼至0%-0.25%，並正式啟動高達7000億美元的量化寬鬆(QE)計畫，以因應美國經濟受到新冠肺炎疫情的影響，反而嚇壞美國投資人，美股期指應聲重挫逾千點，不過相較之下，讓上週急拉尾盤的台股今天再度受創，台積電(2330)、大立光(3008)、台塑化(6505)、台塑(1301)、鴻海(2317)、和泰車(2207)等各產業龍頭權值股全面走弱，指數跳空開低後一路下探，盤中大跌逾200點，再度失守萬點關卡。

截至11點35分為止，加權股價指數為9891.1點，下跌237.77點，成交量1236.34億元；OTC指數為121.24點，下跌2.2點，成交量237.55億元。

今日上市各類股以生技醫療類股表現最佳，上漲0.02%，其次是化生醫類股及鋼鐵類股，分別下跌0.43%及0.55%，表現較差者為汽車類股、油電氣類股、玻璃類股及金融類股，汽車類股下跌4.76%、油電氣類股下跌3.58%，玻璃類股及金融類股均下跌3.24%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，下跌2.63%，表現最差為紡織類股，下跌4.79%。

就技術面來看，世衛組織11日鬆口稱新冠病毒進入全球大流行，引發歐美股市狂洩，台股亦受波及，上週五盤中跌破萬點，最低來到9636點，終場加權股價指數收盤為10128.87點，以長下影線呈現，守住萬點關卡，但累計一週指數下跌1192.94點，跌幅10.54%，在停損、斷頭賣壓出籠下，日均量飆升至2384億元，櫃檯買賣指數收盤為123.44點，一週以來跌幅高達14.43%；今天台股在美國聯準會再度意外降息，美股期指應聲重挫拖累，指數開低走低，盤中再失萬點關卡；台股上週五出現帶量下殺，不僅一舉跌破去年9月5日及8月30日向上跳空缺口，更將回測去年8月6日波段低點，雖然台股在5年均線發揮支撐效果，讓上週五加權指數留長下影線、小紅K，萬點大關失而復得並回到11000點之上，但今天台股再隨美股期指重挫，萬點又再告失，顯示目前台股已轉趨空頭，儘管低點上週五台股低點9636點與月線、季線負乖離率分別達到14.8%及17.6%近10年高峰水準，讓市場預期本週有很高機率跌深反彈，但因國際股市未回穩且台股各期均線空頭排列迅速下彎，空頭態勢明顯，投資人操作仍宜謹慎。

分析師表示，歐美新冠肺炎疫情大流行，美股崩跌太快，全球股市跟著大跌，全球投資人反應不及，由於全球股市連番崩跌，未來股市及個股股價反彈要減碼股票，降低持股比重來因應，除非肺炎疫情能在短期間受到控制，或是哪間藥廠已開發出可治癒新冠肺炎的藥且可大量生產，全球經濟成長將會持續往下做調整。

由於疫情之下，消費者只有對民生必需品的消費不會中斷，甚至還會多買及超買，在個人預算有限之下，對其他非必需品的消費如 3C及電子產品的需求必然會降低，對耐久財的房地產、車市也是相對較為負面；但宅經濟相關產業，包含：線上購物、線上遊戲、打遊戲機、手遊，遠端上班對筆電及遠端網路產品需求將會增加，大陸政府將積極進行5G建置，企業基於遠端視訊等營運需求將積極建置資料庫中心及進行產線自動化，可望帶動相關需求。

值得關注的是，相較於歐美國家深陷新冠肺炎疫情大爆發輪流封城造成消費市場急凍，大陸因疫情受到控制後復工腳步加快，無論是5G基礎建設或是大陸品牌廠均積極拚市占率，可預期未來台廠對大陸接單比重較高者，營運表現將優於歐美接單比重較高的廠商。

亞聚(1308)因韓國樂天化學輕裂廠爆炸，其EVA產線恐受波及，亞聚有望受惠；新普(6121)長期受惠於非IT產品比重提升，2019年每股盈餘為20.68元，創歷史新高，今年可望持續成長，公司預計配發每股14.5元現金股息，殖利率約5.3%。

(時報資訊)