智原(3035)近2~3年營運調整成效浮現，短線儘管受到新型冠狀病毒衝擊，第一季營運多少受到影響，但今年量產、NRE(委託設計)營收年增加依舊皆以10%以上為目標，今智原股價一度逆勢走揚，上漲逾3.7%，惟盤中受到台股跌幅增加影響，翻黑小跌約1%。

智原近2~3年積極調整營運，智原最大優勢在成熟製程，使用自有IP比重高，毛利率居同業之冠，智原自2017年起處分昇邁科技結束安控產品相關業務，策略調整為聚焦生命週期長、毛利率高之利基型市場，成熟製程以聯電(2330)為主，代表產品為Smart Meter、POS、高解析度投影機、MFP、5G small cell基地台晶片、醫療、精準農業等，另外，智原在先進製程上有和三星合作，2019年有一個14奈米製程開案。

受到美中貿易戰影響，智原大陸地區客戶加快設計時程，主要包括design-win，主要為智慧電表，還有AIoT以及企業級SSD、DataCommunication，也將成為智原長線重要新動能。

展望第一季，受到新型冠狀病毒影響，智原快速導入無差別作業系統，降低疫情衝擊，因為大陸市場佔比智原約有4成，故短期營運有波動在所難免，包括NRE的委託設計費，以及量產部分，尤其是和大陸市場有關的案子會應該出現遞延，在量產部分，由於遞延關係，所以今年第二季會比第一季好，第一季也會比去年第四季好，另外，智原2020年量產與NRE營收年增加皆以10%以上為目標。

(時報資訊)