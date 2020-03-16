州巧(3543)將於3月17日以線上直播方式舉行股票上市前業績發表會，預計4月掛牌上市，近期興櫃成交價格約在17～18元之間。

州巧主要從事TFT-LCD沖壓零組件、家居金屬製品及醫療產品製造及銷售，其中面板沖壓零組件部份，配合面板、背光模組與系統廠等客戶，生產符合市場各尺寸TFT-LCD在顯示器、車用、工業控制、醫療、筆電等應用之相關精密沖壓零組件；家居事業方面，州巧已成為國際級家俱商合格供應商，並持續開拓新產品，如鋼板抽屜及金屬層架等，致力發展家居領域；醫療事業方面，州巧從電動輪椅生產代工，現已自主開發新型電動輪椅，且自主設計居家照護床，由OEM領域跨入ODM領域。

該公司近年提升優化製程能力，並聚焦價值產品，同時導入自動化智能生產設備，提升為品質、效率及彈性兼具人機協作，得以使TFT-LCD沖壓零組件產品品質保持良好的水準。家居事業方面，州巧憑藉高度自動化廠線生產，提升產品品質及減少製造損耗，並以新型烤漆製程，提高產品附加價值，以系統管理、創新製程及產能最大化方式，創造產品競爭優勢；醫療事業方面，州巧以精密沖壓及鐳射加工等核心技術為基礎，加上快速應對能力，強化研發及設計能力，由OEM領域跨入ODM領域，加深與客戶關係。

面臨美中貿易戰衝擊，州巧透過技術升級及產品結構設計客製化，滿足客戶需求；另外，降低電視產品比重，在中小尺寸產品著墨甚深，拉高中小尺寸產品，並持續拓展家居金屬製品及醫療產品，產品布局更多元。近年公司獲利逐年攀升，自2018年0.64億元成長至2019年0.96億元，每股盈餘亦從2018年0.80元成長至2019年的1.22元，希望在這次肺炎疫情逆風高飛。

(時報資訊)