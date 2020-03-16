統一超(2912)7-ELEVEN自結前2月合併營收為425.02億元，年成長5.26%，7-ELEVEN去年起積極佈局蔬食，持續增加綠色菜單比重，成功帶動綠金業績飆升，近期自煮風潮盛行，民眾多購買生鮮蔬菜回家煮，2月以來已帶動相關業績成長近60%，7-ELEVEN去年於全台2500間門市成立冷凍素食專區，一年相關業績更是逆勢成長20%。

據外部調查，台灣素食人口高達330萬人，素食人口佔比世界排名第二，一年商機更是高達600億元，顯見現代人都想吃更健康、負擔少的食物；看好消費者健康意識抬頭，全球吹起蔬食飲食風潮，統一超7-ELEVEN去年起開始提倡全民蔬食運動，不僅積極佈局蔬食，推出蔬菜增量的商品，更延伸至素食類別，以4大新招：「素食與蔬食辨識LOGO」、「首創蔬食預購」、「線上線下蔬食大平台」及「食育推廣」，持續增加綠色菜單比重，建構友善「輕蔬簡素」生活型態專門店，成功帶動綠金業績飆升。

近期自煮風潮盛行，民眾多購買生鮮蔬菜回家煮，2月以來已帶動相關業績成長近60%，7-ELEVEN去年於全台2500間門市成立冷凍素食專區，一年相關業績更是逆勢成長20%。

此外，7-ELEVEN也在全台醫院、住宅商圈與廟宇周遭的56家門市推出「LIVEin HEALTHY蔬食生活」專櫃，提供餅乾、海苔等零食及泡麵，更有市面上少見的全素糖果。即日起至4月7日7-ELEVEN門市提供超過50款素食商品選擇，並搭配「指定素食商品任選3件88折」優惠活動推薦。

7-ELEVEN統一超商線上購物中心也架設蔬食料理專區，以南門市場老店老林記為主，推出十多種以上的即食料理，自2012年導入後，每年業績以5%穩定成長，年銷售超過上千包，其中以香菇燜筍、梅干素東坡、紅燒板栗等家常菜銷售最佳，免出門也能輕鬆選購高品質蔬食料理。7-ELEVEN線上線下合力，提供上百種蔬食及素食料理，打造蔬食大平台，全力搶攻綠金業績。

(時報資訊)