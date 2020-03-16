工業電腦廠研揚（6579）嵌入式電腦成功打入陸系移動式X光機設備，進行疑似新冠肺炎患者的胸部X光掃描任務，加速疾病確診與釐清，訂單規模近千台。

研揚系統平台產品處協理薛紹周指出，專門製造醫療設備的中國客戶，採購近千台BOXER-6638U嵌入式電腦，裝置在移動式X光機中，並在重點醫院服務，在防疫大戰中，發揮極大的功效，此外，公司還有多款產品也將在此次防疫中作各類應用。

研揚表示，陸系客戶生產的移動式X光機，在第一線協助加速疾病診斷，節省醫護人員人力及時間，其中，移動式X光機的「心臟」就是由公司生產的BOXER-6638U嵌入式電腦，具備輕巧外型、無風扇設計等，提升產品可靠度。

同時，機台測試嚴謹，故障率僅容許0.2％以下，並配合客戶要求「通訊備援」設計，提供即時且準確的資料傳輸。

受惠專案產品出貨，研揚2月營收4.68億元，表現較1月成長1.23％，年增率達36.11％，改寫同期新高紀錄，累計前2月營收9.31億元，年成長8.01％。

(工商 )