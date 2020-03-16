全球740名高手競逐 北新國中數學賽獲多項大獎。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

全球740名高手競逐 北新國中數學賽獲多項大獎。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

去年11月於韓國首爾舉行的WMTC International(世界數學團體錦標賽)，共有來自21國103隊740名數學好手同台競爭，台中市北新國中奪下個人獎項包括世界金牌1位、世界銀牌10位(中級組9銀、初級組1銀)、世界銅牌22位，並榮獲團體獎項中級組世界排名第5名、第7名及第13名的佳績。教育局楊振昇今(16)日特別到學校頒發獎狀，肯定學生在國際賽的卓越表現。

教育局指出，2019年第10屆WMTC於去年11月29日至12月3日在韓國首爾舉行。WMTC是由美國規模最大的數學聯賽ARML與中國規模最大的數學競賽「希望杯數學邀請賽」，於2010年合組發起的數學國際競賽，是當今數學三大國際競賽之一，其他兩項大賽為APMO(亞太數學奧林匹亞競賽)、IJSO(國際國中科學奧林匹亞競賽)。

教育局長楊振昇強調，北新國中位於台中市北屯區的軍眷區、潭子區交界帶，尤其這次參賽的國二生，一舉拿下中級組4銀11銅的佳績，打敗許多世界國三及高一好手，相當難得。

(中時 )