新竹懷雙胞胎的35歲婦人，在懷孕27週檢查到子宮頸只剩下1公分，伴隨子宮收縮，在竹北東元綜合醫院婦產部緊急入院安胎，撐到33週破水剖腹生產，醫師田明訓要將胎盤取出時，突然鮮血噴湧而出。

田明訓迅速找到出血點，發現婦人子宮因植入性胎盤而破了一個洞，更造成血管破裂，當機立斷採用縫合法和「血管栓塞術」，將破洞縫合止血，確保產婦保留完整子宮，加上產婦意識堅強，平安誕下一雙兒女。

田明訓說明，這名婦人在生產過程中，因植入性胎盤附著在子宮壁上，侵犯穿透整個肌肉層，使得胎盤與子宮壁無法正常剝離，進而造成產後大出血。

他說，正常情況下胎盤會輕輕附著在子宮肌肉層上，胎盤與肌肉層中間會有一層蛻膜組織，這層組織能緩衝胎盤與肌肉層，只要蛻膜出現異常、變薄或消失，就會發生植入性胎盤。

田明訓並說，容易發生植入性胎盤的包括高齡妊娠、多胎次、前置胎盤、前胎剖腹生產、曾接受過子宮手術及先天子宮缺陷等，在孕期中沒有很大症狀，產婦多在生產時發現胎盤無法成功剝離，造成大量出血，恐需摘除子宮，甚至危及性命。

目前國內產婦年齡升高，衛福部統計顯示，107年孕產婦死亡率達到每10萬名就有12.2人死亡，創歷年新高，原因與高齡妊娠息息相關。田明訓指出，懷雙胞胎本身就屬高危險妊娠，務必選擇在設備完善的醫院進行生產。

(中時 )