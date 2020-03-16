罷韓團體16日上午北上監察院，向監委陳情高雄市選委會主委陳雄文指揮公務員寄發連署書查詢單，每份可發25元，高市選委會嚴正駁斥，強調並無發放25元情事；藍營高市議員也直指罷韓團體刻意扭曲胡鬧，藉炒作議題增加罷韓聲量。

「別再鬧了！」國民黨高雄市議員蔡金晏痛批，陳雄文能否擔任高市選委會主委，上級主管機關中選會主委李進勇在立法院備詢時已明確答覆，罷韓團體卻依然刻意扭曲，持續搞政治操作，把陳雄文拿來當罷韓炒作的提款機。

蔡金晏表示，正值防疫期間，社會已經相當紛亂，希望罷韓團體回歸理性探討，高市選委會是合議制，含主委在內共13名委員，只有2位是韓國瑜上任市長後任職，其他都是民進黨執政時期聘任，怎麼能夠操作罷韓、反罷韓？

他說，選罷法主管機關是中選會，這段期間如果陳雄文有任何違法、違反行政中立或利益迴避原則，請中選會主委李進勇查明，別讓這個議題繼續被拿來炒作，防疫期間造成社會紛擾。

(中時 )