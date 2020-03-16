國內原本疫情控制佳，但因15日宣布新增6案確診案例，其中，一確診案例為台股證券分析師，涉及多家內外資券商恐慌，再加上美國突然再降100個基本點（1個百分點），美股電子盤開盤大跌千點，再度觸發熔斷機制，台股今（16）殺盤再度湧現，完全未反應上周五美股強彈近2,000點，一波殺比一波低，至午盤再度摜破9,900點關卡。

台股今日一開盤就在個股斷頭殺出，以及台積電積弱不振下一路盤跌，一早10,130點小漲2點僅曇花一現，隨即一路下殺，盤中雖見有好幾波買盤試圖拉升，但拉升一波比一波低，高點及低點都一波比一波低，午盤過後來到9,873點，大跌255點，再度跌破一萬點大關，連9,900點也失守。

據統計，台股今日全面大跌，台積電仍是拖累指數的元兇，跌掉63點，鴻海近10點、台塑化8.5點、大立光超過7.5點、和泰車近7點，南亞、聯發科、台化、國泰金、玉山金、研華、富邦金、中信金、第一金及南亞科都大跌，並拖累指數在3～5點以上。

(工商 )