政院上週五大動作宣告前中市市長林佳龍任內公告、並實施四年的中市《生煤管制自治條例》部分條文無效，國民黨立院黨團今（16）日批評，現在全民抗肺炎已很辛苦，但中部地區人民還得加碼「抗肺癌」，質疑政院是因為台中中市長盧秀燕撤銷中火執照，才「延遲兩年」宣告該條例牴觸107年修訂的《空汙法》，幕後原因還是為掩蓋夏季供電不足事實。

國民黨立院黨團書記長蔣萬安指出，政院上週五大動作宣布中市相關《生煤管制自治條例》無效，這件事不僅攸關台灣地方自治，更牽涉廣大台灣民眾的健康，國民黨團一定要嚴正抗議。蔣萬安痛批，政院此舉完全是護航中火，選前中市府開罰中火、撤銷中火新增兩火力發電機組，如今政院乾脆直接宣布自治條例無效，形同直接選示繼續核准中火使用生煤、生煤堆置產也不必限制非得室內封閉室設置，完全棄民眾生命健康於不顧，站在維護民眾健康的對立面。

蔣萬安並且要求政院回答，行政院指2018年《空汙法》修正後，自治條例與其牴觸所以無效，但為何當時覺得有牴觸，卻等兩年後才宣告無效？那段時間林佳龍擔任台中市長，也是引用自治條例進行管制，為何政院卻沒任何問題，難道就只因為現任台中市長盧秀燕開罰中火，政院就宣告自治條例無效。蔣萬安痛批，政院根本是雙重標準，只是為了無法掩蓋維持夏季供電的穩定所做出的錯誤政策。

中市立委楊瓊瓔表示，《生煤管制自治條例》最重要的三條條文遭政院宣告無效，等於整個條例完全無效，不僅讓中部人期待減煤四成的希望瞬間落空，行政院粗糙霸凌台中民眾的方式更讓人覺得無恥，她也為中部人感嘆現在「全民抗肺炎，中部地區的人民還得加碼抗肺癌。」楊也呼籲中部人打電話到行政院抗議，讓行政院聽到中部人的聲音，因為空汙不只是中台灣共同的痛，更是全國共同敵人。

與會的中市政府環保局副局長陳宏益則說，台中市政府要求中火檢煤四成，這是歐美日本等先進國家的做法，台中市環保局「減汙減排、永續發展、環境正義」的三大堅持，絕對不會因政院行動就改變；中市府法制局局長李善植表示，《生煤管制自治條例》過去被認定符合中央行政法令的標準，卻在兩年後被宣告無效，甚至還能「回溯」，等於從105年開始對於業者的處分及規範都被認定無效，接下來恐怕會造成賠償問題或人民困擾。中市府研考會主委吳皇昇批評，會下該政策的人是歷史罪人，中市府將永遠記得中央政府霸凌地方政府。

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(中時電子報)