羅浚濱／竹縣報導

工研院今年初推出「ITRI COLLEGE＋」知識訂閱平台，讓想進修的技術人才可透過直播課程和線上課程，持續掌握最新科技知識，在目前新冠肺炎疫情衝擊各產業下，數位學習逆勢成長，讓職場進修不因疫情而中斷。

工研院產業學院執行長周怡君表示，遠端服務如遠距辦公、線上學習、電子商務及雲端服務等需求，受疫情影響反快速激增，美國華盛頓及哈佛等知名大學，也紛紛公布請學生不要到校，改為線上遠端學習。

周怡君表示，「ITRI COLLEGE＋」知識訂閱平台，將工研院獨有的技術能量，轉化為線上數位學習課程，匯集各科技領域專家、學者，線上分享寶貴經驗，讓學員們能有效學習又不受疫情的威脅。

「ITRI COLLEGE＋」的「數位微課」服務，著重呈現創新、關鍵的知識點，利用5到10分鐘為學員快速充電；「數位旁聽」服務以現場直播實體課程，讓學員只要有網路，到處都可以是教室。

曾受邀主講直播課程的中山大學教授盧展南指出，數位平台可協助因職務不便來教室實地上課的人，補足科技最新的知識，發揮數位學習的便利性與學習效率。

「ITRI COLLEGE＋」知識訂閱平台推出各項專業課程，如5G技術創新應用、自駕車、智慧機器人、智慧醫療及綠能科技等，適合各產業科技人才充電。19日將推出「AI智慧辨識之智慧醫療應用研析」數位旁聽，資訊可至「ITRI COLLEGE＋」官網https：／／collegeplus.itri.org.tw／查詢。

(中時 )