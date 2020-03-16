日前英國首相強生（Boris Johnson）公布英國防疫政策，就是要讓6成民眾感染新冠肺炎，產生群體免疫力。台灣胸腔重症醫師蘇一峰表示，這種政策非常可能失敗，不僅不一定能獲得完全的免疫能力，還會讓歐盟疫情失控、拉全球下水，「全世界死一波才能產生群體免疫。」

蘇一峰指出，從日本鑽石公主號就能知道，病毒是會復陽的，「新型冠狀病毒可能再次重複感染」，且感染者不一定能獲得完全的免疫能力，也無法排除有慢性感染可能。

蘇一峰說，新型冠狀病毒突變快速，得過也可能再被人感染，病例暴增之下，癱瘓醫療體系，連帶使死亡率大增，「該病毒的死亡率約1-5%，到達群體免疫能力之前，會先死亡帶走一波人。」

蘇一峰說，英國如此不積極的防疫態度，可能使周遭歐盟國家的疫情失控，進一步拉全球下水，最後演變成全球死一波才能產生群體免疫，「英國主導的國民人體試驗要開始了，我們只能擔心的觀察之後的發展。」

(中時電子報)