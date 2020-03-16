美國在台協會（AIT）昨發聲明，台美將攜手抗疫並合作研發疫苗，詢及美方是否故意刺激中國大陸，兼任國民黨主席的藍委江啟臣今天表示，國際合作是好事，不需過度片面解讀，但他提醒不能排除兩岸合作，若中國大陸也願意加入國際醫療合作，政府應展開雙手。

江啟臣上午在立法院受訪表示，要先確認台美是否是首次合作，但台美在各方面的合作過去以來都有，醫療、公衛乃至於第三國的醫療合作，不管是公部門或私部門都有，尤其私部門非常多。

江啟臣說，台灣的醫療在全世界的非政府組織是非常厲害，台灣也十分投入非政府國際組織的參與，並擔任NGO要職，國際影響力大，所以從非政府的合作提升到政府合作是好事。

江啟臣認為，可能不光是美國，台灣應更有雄心壯志和全世界醫療大國展開合作，展現防疫工作表現的優勢，去尋求管道跟其他國家進行合作，不只是美國，某種程度讓台灣在國際醫療地位從非政府提升到政府，他也樂見。

江啟臣指出，台灣的研究成果若能讓全世界的人都因為這疫苗，或是醫療的發明，不管是藥物或是其他防禦措施而得利，那台灣國際地位不得了，這可以好好發揮。

媒體詢問，AIT舉動是否是故意刺激中國大陸，江啟臣說，國際合作是好事，不需要過度片面解讀，我們也不能排除兩岸合作，若中國大陸也願意加入國際醫療合作，我們應該展開雙手，這些都是兩岸可以合作的契機，兩岸合作也不光是在兩岸，如能納入第三、四國的夥伴，都是好事。

江啟臣強調，政治放兩邊，把人民健康放在中間，這其實才是兩岸的未來，也是台灣跟其他國家合作的未來。

(中時 )