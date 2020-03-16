美國聯準會（Fed）於美國時間15日突然宣佈降息四碼並重啟量化寬鬆政策，觸發市場恐慌情緒，加上大陸16日公布2020年前兩個月多項經濟數據均出現下滑，多重利空因素衝擊，讓香港股市16日早盤因此承壓。

恒生指數16日早盤暴跌715點，開盤後跌幅一度加重，最多曾挫767點，見23,265點半日低點，之後跌勢有所和緩，跌幅曾收窄至401點，最高來到23,631點。恒指16日午盤收報23,507點，下跌525點，跌幅2.19％。

國企指數午盤下跌253點，跌幅2.63％，報9,396點。大盤半日成交677.15億港元。

重要個股方面，騰訊午盤下跌4.2％報349.6港元，成交居首達72.76億港元。瑞聲急跌9.2％報41.55港元，為半日表現最差藍籌。此外，油價下挫對下游石化行業為一大利多，中石化H股升4.1％報3.84港元，為表現最好藍籌。

(工商 )