中國人民銀行16日正式實施定向降準，釋放長期資金人民幣（下同）5,500億元。同時，開展中期借貸便利（MLF）操作1,000億元，中標利率3.15％，值得注意的是，本次MLF利率和上次持平，並未如外界預期的有所下調。

此外，人行16日亦未開展逆回購（附賣回）操作，這也是人行連續第20日暫停逆回購操作。16日亦無逆回購到期。

人行貨幣政策司司長孫國峰15日才稱，為支持企業復工復產和經濟發展，將採取多項措施促進貸款利率顯著下降。市場預期人行會在16日續作MLF並下調利率，進一步引導20日的貸款市場報價利率（LPR）同步下降，但人行仍維持MLF利率持平，讓市場頗感意外。

人行16日加入全球央行放水行列，正式對達到考核標準的銀行實施普惠金融定向降準0.5至1個百分點。此外另針對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持普惠金融領域貸款。預計將釋出5,500億元長期資金。

(工商 )