美國聯準會（Fed）宣布降息至零利率，美股期貨16日早盤6點開盤不久隨即再度熔斷，原油16日跌幅超過3％，拖累台股再度崩跌，盤中跌幅超過2.44％以上，直接往上周五（13日）最低9,636.15點測試，盤中斷頭賣壓再度出籠，13日台股融資維持率僅有138.09％，恐慌情緒蔓延，台股再引爆一波斷頭。

美國聯準會（Fed）宣布，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，從現在的1至1.25％，降息為0至0.25％，降息四碼，同時推出7,000億美元的量化寬鬆措施。惟市場並不買單，恐慌情緒湧入市場，16日美國期貨開盤不久跌到再度觸發熔斷機制而暫停交易。

台積電再度往年線測試，因零利率拖累下，國內壽險業、金融業因利差恐有損失或幾乎無利差下，16日國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）呈現下挫。

統一投顧董事長黎方國認為，由於美國新冠肺炎疫情擴大造成股市一度暴跌，川普研擬重大降稅救市措施，以遏止疫情對實體經濟的衝擊，川普雖然喊出將研議推出減稅方案救市與支撐經濟，然而一些經濟學家質疑其成效，認為在疫情肆虐下，許多人仍將選擇待在家中，人民雖然因此會有較多錢，但不會外出消費，故減免薪資所得稅未必能發揮振興作用，且薪資稅減免只會讓有工作的人受惠，失業人士並無法得到幫助。在川普仍未兌現救市承諾，市場投資信心缺乏下，美股維持保守看待。

黎方國認為，考量近期美股持續劇烈震盪，台股技術面維持空頭排列，操作上仍需謹慎保守，預期短線指數將於9,600~10,400點之間弱勢整理。

(工商 )