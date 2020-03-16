國民黨團書記長陳政顯指出，中央集權獨裁消告無效，是不是和中央政府的利益或只要和中央有關係的財團需要，就可以廢掉已實施四年的管制條例？（盧金足攝）

國民黨團執行長吳瓊華說，中央卻刻意護航，指部分條例失效，痛斥「進黨兩套標準」。（盧金足攝）

台中市議員李中表示，「非理法權天」，這裡的天就是民意，當有人濫權，民眾最終會跳出來反撲民進黨政府。（盧金足攝）

行政院13日突然宣告《台中生煤管制自治條例》部分條文無效，台中市議會國民黨團16日抨擊，前市長林佳龍制訂該自治條例，現任市長盧秀燕認真執行，「減煤、減碳、減少空汙」立場未曾改變，中央為不缺電、替廠商鬆綁法令，趁眾人忙於防疫之際突襲，明顯是政治性的操作，呼籲市民選出來的立委，應該在立法院要提出撤銷行政院的決定，還有議員激動表示，不排除要去中火靜坐、搭帳蓬抗議，看生煤車敢不敢輾過他。

國民黨團書記長陳政顯指出，自治條例屬於地方自治的權限，地方加嚴標準，中央卻集權獨裁消告無效，是不是和中央政府的利益或只要和中央有關係的財團需要，就可以廢掉已實施四年的管制條例？因為顏色不同就變臉，「林佳龍的治理空汙只是廣告詞嗎？」

國民黨團執行長吳瓊華說，四年前市府團隊提出管制生煤自治條例，經議會三讀通過，送到中央並沒有宣告無效，大家期待能落實該條例，但監察院報告證明林佳龍只是在演戲，盧秀燕要依法行政，中央卻刻意護航，指部分條例失效，痛斥「進黨兩套標準」。

市議員張瀞分表示，民進黨是趁亂包庇中火，砍掉管制生煤燃燒量的利器，霸凌台中市政府，中部居民除了要擔心肺炎入侵，還要擔心高污染的空氣，蔡英文在台中大贏30多萬票，呼籲投給她的市民要站出來講講話，這片天空是大家一起在呼吸。

「3月13日台中人的黑色星期五！」市議員黃健豪抨擊，中央政府的心是黑色的，空氣也是黑色的，減煤是世界趨勢，環保署卻背道而馳，條例管制的對象都不是只針對台電中火，也針對許多違法企業裁罰，現在中央為了保護中火宣告自治條例無效，台中市要如何管制其他製造空汙的廠商，是不是以後沒有條例了，你們愛怎麼燒就怎燒？

市議員黃馨慧強調，蔡英文一方面用關心老百姓說要加入WHO，一方面卻在2018年修空汙法，放寬台電中火燒煤，中部520萬民眾的家長妳們同意嗎？減煤減排、降載，減煤是普世價值，政府卻用空汙法來護航背書，呼籲所有因為中火燒煤而受害的民眾，直接一人一信向WHO告洋狀。

市議員李麗華疾呼「林佳龍踹來共！」四年前林佳龍訂條例就是對的、四年後盧秀燕就不行，中央政府大權在握不顧百姓死活，「蔡英文別想吃龍肉、蘇貞昌想吃燕腿」。

市議員李中表示，「非理法權天」，這裡的天就是民意，當有人濫權，民眾最終會跳出來反撲民進黨政府。蘇永欽大法官已說，管制生煤是屬於地方自治的事項，地方有權制訂，地方的適法優先性大於地方要點，台中的自治條例完全合法且比中央法規更有優先適用的權利，他主張議會不要修正自治條例，要留下中央行政院違法濫權的證據。

市議員陳文政指出，管制條例不只針對中火來開罰，針對全台中大型污染源的控管機制，現在一紙行政命令來廢止，擺明要替可能製造污染的大型工廠廣開後門，自治條例上白紙黑字「四年內減煤四成」，中央到現在還在玩文字遊戲。

市議員朱暖英抨擊，林佳龍制訂就有效，盧秀燕執行就無效，昨是今非，不把台中市民當作人民，既然只看顏色在做事，這樣的政府要讓她下台。

市議員冉齡軒強調，民眾的健康應該放在第一位，她請中央不要違背世界減煤的潮流；市議員羅廷瑋說，如果要先道歉才要收回命令，他個人願意向蔡英文和林佳龍道歉，他個人不排除到中火靜坐、夜宿搭帳棚。

市議員楊正中指出，林佳龍是貓哭耗子假慈悲，當交通部長現在卻跳出來管環保署的事情，根本是越俎代庖，當管制生煤自治條例被宣告無效時，這已經不是健康問題、而是政治問題，以後台中市政府只會有責無權，就好比孫悟空沒有金箍棒，直接宣告無效，和共產黨有何差異？依據法律不溯既往原則，主管機關通知台中市修正法律即可，另依地方制度法第三十條第五項，得申請司法院解釋，行政院為何不循司法院途徑而是霸道宣告無效。

(中時 )