兼差擔任揀骨師的鄒姓計程車司機，因不滿另名司機王姓男子追求他婚外情對象劉姓女子，前年底他勒死王男後埋在南投市的空墓內，一審輕判12年，二審認定他以徒手扼頸勒死王男手段尚非極度凶殘，改依殺人等罪輕判16年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

鄒男與未婚的劉女是婚外情關係，劉女因與已婚的王男關係曖昧，鄒男與王為了劉女屢生爭執，前年年12月30日晚間他用右手用力扼勒王頸部，致王窒息死亡後，再開車將屍體搬運至南投市第九公墓剛撿骨後的空墓內掩埋。

王的妻子林女因在去年1月3日請求警方緊急協尋王男，經警方調閱王的手機位置後，警方前往第九公墓搜尋發現一處公墓穴有新鮮泥土翻動之痕跡，且有大批蒼蠅聚集，於是開挖墓穴發現王的屍體，再循線逮獲鄒男。

台中高分院考量鄒男與王同為台中航空站排班計程車司機，他欲挽回與劉女的感情竟殺死王男，考量他行凶手段尚非極度兇殘，犯後坦承部分犯行，並非毫無悔悟之心，其惡性未達應與世永遠隔離或最長期監禁之程度，輕判16年，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )