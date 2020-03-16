《店頭市場》環拓科技20日上興櫃 12:502020/03/16 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，3月16日到3月20日將有環拓科技(7507)上興櫃掛牌。 由台新證券、合庫證券、富邦證券及兆豐證券推薦的環拓科技將於3月20日上興櫃掛牌。 (時報資訊) #環拓科技 #日上興櫃 #掛牌 #店頭市場 #櫃檯買賣中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 環拓科技 申請登錄興櫃 04:102020/03/12 證券．權證 《店頭市場》上櫃公司2月合併營收1463億元，年增3.89％ 08:202020/03/12 財經 《店頭市場》合世、精材今起預收款券，並每20分鐘撮合 08:192020/03/13 財經 《店頭市場》展碁送件申請上興櫃 12:162020/03/13 財經 《店頭市場》櫃買中心鼓勵上櫃公司實施庫藏股 17:392020/03/13 財經 展碁國際 申請登錄興櫃 環拓20日掛牌 04:102020/03/16 證券．權證 台灣權王－新日興、新普長線穩 權證看俏 04:102020/03/16 證券．權證 《店頭市場》櫃買中心4月舉辦六主題業績發表會 08:522020/03/16 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 萬點行情告終！台股收盤重挫411點 台積電大跌13.5元 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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