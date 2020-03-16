連鎖餐飲集團王品（2727）去年底出資5000萬元，成立台灣第一個「餐飲天使基金」打造創業孵化平台，「王品創世代 決戰夢想餐桌」創業投資提案競賽初選14隊入選，9日各隊經過100分鐘菜色實作、30分鐘簡報與提問後，最終由5隊脫穎而出、晉級決賽。

晉級決賽的5隊分別是「好伴麵店」、「食柒義式餐桌」、「泰炒捌食」、「湯城鵝行」及「綠帶夢想團隊」，每隊獲得晉級獎金1萬元，並於29日舉行的決賽中爭取20萬獎金，並可獲得圓夢機會，與王品集團洽談簽訂投資協議、共同合資成立公司。

「王品創世代」決賽5強開業最短1年、最長6年多，董事長陳正輝指出，評分標準為「事業經營計畫具備規模化發展潛力」7成、「具市場競爭力的商品呈現」3成。5強均具強大創業家精神，熟悉市場且中長程規畫明確，深具發展潛力，後續為如何連鎖化、規模化考驗。

王品表示，29日「王品創世代 決戰夢想餐桌」決賽將邀請特定對象前來接受試菜實測，驗證商業概念可行性及消費者喜好度，依初、複、決各賽段綜合表現評選，選出金、銀、銅獎各1名，分別獲得20、10、5萬元獎金，另有最佳創業潛力獎2名、獎金3萬元。

王品指出，5支決賽隊伍均有實體店面，集團增設「網路人氣票選獎」，票選最高隊伍可獨獲獲4萬元獎金。自18日中午12點至29日下午2點，網友只要於官網登入FB帳號便能參加投票，每人每日限投1票，參加投票者有機會獲得王品集團品牌禮券。

(時報資訊)