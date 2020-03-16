受到新型冠狀病毒疫情衝擊，民眾在家時間增加，有鑑於此，台灣大(3045)宣布，在抗疫期間推出「4G上網加價購」，滿足用戶短線因疫情，增加在家時間，會有傳輸量不足的問題，另外，針對易付卡也同步祭出優惠方案。

正逢疫情期間，民眾在家時間增加，為滿足輕量網路使用者也能上網吃到飽，台灣大在抗疫期間，特別推出「4G上網加價購」優惠方案，讓你不用出門，也能申辦上網吃到飽。尤其喜歡追劇、看片的用戶，「4G上網加價購」祭出「買10送5」吃到飽，以及傳輸量3GB再送1GB等優惠；其中，原本申辦900元享10天上網吃到飽的用戶，從即日起，不用再付額外費用，申辦就加送5天上網吃到飽，等同於半個月、一天只要60元，即可享受上網吃到飽的快感。

針對預付卡用戶，台灣大也提供線上儲值，並祭出兩項優惠方案，包括購買300元上網儲值包，用量從原本2.2GB升級至8GB，效期60天，換算等於全速上網每GB不到38元。另外，每月只要儲值119元，可享有1GB上網吃到飽，量到仍有1Mbps輕速流量，再加送網內通話每通前3分鐘免費，使用效期31天，無論是打通訊軟體電話，或者瀏覽社群網站，都能各取所需、無負擔。

由於新冠肺炎疫情未歇，許多民眾大都減少出門待在家裡，讓在家上網需求量大增，為此，台灣大特別從即日起至4月30日推出「4G上網加價購」優惠案，包括原本900元計日型10天上網吃到飽，直接展延為15天上網吃到飽；還有原本350元計量型用戶，僅提供3GB的傳輸量，現在也加碼送1GB，直接升級成4GB，讓消費者不用擔心上網傳輸量問題。

(時報資訊)