新冠肺炎疫情於全球持續延燒，市場憂心4～6月陸續登場的上市櫃公司股東會，恐成為防疫破口。集保結算所表示，去年出席超過200人的股東會場次僅10場，占比不到1％，對此鼓勵股東透過電子投票行使表決權，降低出席時間成本、並替疫情防控盡心力。

約1700家上市櫃公司股東會，即將於今年4～6月陸續舉行。據集保統計，去年股東常會出席人數在100人以下者達1879家、占絕大多數。101～200人者為63家，201～500人者僅9家、501人以上者僅1家，超過200人的場次僅10場，因此不須過度恐慌。

若股東擔心疫情而減少出席意願，集保表示，可透過「電子投票」行使股東會表決權，金管會也鼓勵投資人以電子投票取代親自出席股東會，在法源上具同等效力下，出席的時間成本將有所降低，也能替台灣的疫情防控盡一份心力。

集保指出，投資人除了透過電腦，進入「股東e票通」網站行使電子投票外，也可利用「集保e存摺」APP或證券商下單APP連結電子投票平台行使表決權，充分將投票功能整合於存摺及下單軟體，一機在手便能投票，不受地點拘束。

至於電子投票的適用範圍，集保表示，金管會目前已規範全體上市櫃公司股東會均採用電子投票，興櫃公司亦能志願採用，採用公司清單及投票時間等詳細內容，可由「股東e票通」網站、股東會開會通知單或公開資訊觀測站取得。

集保也呼籲尚未採用電子投票的公開發行公司，可考慮將電子投票列為股東會投票管道之一，便利股東行使股東會投票之餘，亦能與其共同扛起防疫責任，讓電子投票成為對抗疫情蔓延的最佳解藥。

(時報資訊)