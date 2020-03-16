恆述法師出家前的身分是性感女星費貞綾，作風大膽，自爆曾陪富商吃飯，還當過小三。(中時資料照片)

張菲、費玉清胞姊恆述法師，昨爆出欠高利貸近4千萬，她事後認了此事，表示是為信徒做保人所致，如今飛到日本賣鑽石償債，此事讓她跟張菲、費玉清三姊弟再度成為關注焦點，恆述法師過去身為性感女星的種種事蹟也引發討論，更挖出她曾在節目自爆當小三的黑歷史。

張菲、費玉清拒幫姊姊恆述法師處理債務，更爆此等情事已發生多次，尤其小哥一直在幫忙姊姊清償，直到去年她才簽了切結書承諾日後自行處理債務，兩兄弟故決定不再介入，沒想到才過1年又累積這麼多。

恆述法師出家前，其實是演藝圈傳奇明星「費貞綾」，性感妖艷形象讓人印象深刻，被封為「東方維納斯」，當年她走紅後，又帶著兩個弟弟進演藝圈，親自陪著他們跑節目，弟弟們也很爭氣，在演藝圈闖出名氣，她則是在39歲事業正盛時宣布出家，但出家後不改豪放風格，照樣喝酒吃肉，甚至會穿華麗的袈裟。

在台灣還很保守的時代，費貞綾就以火辣打扮及大膽言行聞名，她帶著弟弟上節目時，也不避諱聊大膽的話題，笑稱自己是「火辣浪女」，歌藝普普所幸姿色不錯，可以賣弄性感得到關注，還透露曾陪富商喝酒吃肉，收到鑽石黃金當禮物。

費貞綾大聊接受富商們約飯局，大方說他們都是金主貴人，表示只吃吃飯很OK，「又不要陪睡」，她甚至上狄鶯節目時大聊私下感情事，自爆曾跟有婦之夫交往，想小三扶正但沒成功，加上看到男方有孩子，心裡才覺得不好意思，心軟放手說：「好啦好啦，還給你啦！」。

(中時電子報)