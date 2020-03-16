首張針對法定傳染病的保單開賣。富邦人壽16日宣布，推出國內第一張法定傳染病定期健康險，保額從500~2,500元共五個額度，保戶只要確診新冠肺炎或其他法定傳染病，即先有一筆日額10倍的保險金，住院日額加倍給付，還有加護病房日額及出院療養金，若不幸身故則是日額的1,500倍，最高保障375萬元。

新冠肺炎蔓延全球，且速度似有加劇，為了協助保戶「抗疫」資本，國泰人壽、南山人壽、中國人壽及新光人壽四家壽險公司，是以現售住院醫療險附加批註條款方式，對法定傳染病免去30天等待期，讓保戶馬上投保、馬上有醫療保障。

富邦人壽則是推出法定傳染病專屬保單，保障加倍，等待期則由30天縮短為14天，雖然是一年期定期醫療險，但保戶若到期要續保，富邦人壽不得拒絕，即俗稱的保證續保。

台灣依傳染病防治法公告的法定傳染病如腸病毒、登革熱、德國麻疹、百日咳、結核病等，都算在內，富邦人壽引用衛福部的統計，2018年國人罹患法定傳染病超過3萬件。

富邦人壽這張保單若一般疾病、意外事故等住院，就是依日額給付，若不幸身故就是日額100倍，如日額1,000元，因車禍住院10天就是1萬元，若不幸身故即給付1,000倍日額，也就是100萬元。

但若是因確診法定傳染病住院，如這次的新冠肺炎，先有一筆日額10倍的法定傳染病保險金，日額1,000元即有1萬元，且住院日額加倍為2,000元，若住進加護病房每日再加1,000元，即一共3,000元，依實際住院天數給付，出院後再依住院天數給付出院療養金，即日額的50％，一天500元，若住院14天，共領4.9萬元的保險金，一般疾病住院就是1.4萬元。

富邦人壽亦表示，因為新冠肺炎可能需要住進負壓隔離病房，因此對新冠肺炎部分擴大解 釋，將負壓隔離病房比照加護病房給付。

富邦人壽表示，這保單從0到65歲都可投保，最高可續保到75歲，如因工作需出國開會、旅居海外的台商等，都可以投保這張保單。

(工商 )