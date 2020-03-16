中國國家統計局16日公布2012年2月份多項經濟數據，受到肺炎疫情衝擊，包括社會消費總額、房地產投資、固定資產投資等全數重挫。不過統計局稱，3月經濟會比首兩個月出現明顯起色，隨著疫情影響減弱，中國第二季經濟會比第一季明顯回升，下半年經濟會走得更加穩健。

新浪財經報導，統計局發言人毛盛勇在國新辦記者會上表示，3月份經濟總量通常在第一季經濟中佔比40％，而首兩個月佔比60％；受總量影響2020年就業形勢嚴峻，預期下半年就業形勢會有所好轉。隨著經濟回暖，失業率將下滑，中國努力穩經濟以確保就業，但全球經濟、貿易可能放緩給中國增加風險。

毛盛勇又稱，中國消費價格漲幅擴大的可能性較小，消費者物價指數（CPI）年增率漲幅可望出現回落，而貨幣政策有針對性，不會推動價格上漲；豬肉價格開始下跌。

他表示，現在面臨疫情衝擊的影響，下一步要加大宏觀政策調節力度；努力完成2020年各項目標任務，特別是要堅決打贏脫貧攻堅戰；要破除不合理的貿易壁壘、規則、手段。

他稱，中國還有很大投資空間，比如製造業。官方也將增加有效投資，刺激消費；同時還會加強宏觀政策對沖力度，把疫情造成的損失降到最低。

中國首兩個月工業增加值較上年同期相比驟跌13.5％，零售增速及固定資產投資更分別挫20.5％及24.5％，均遠遜於市場預期，並創下歷史新低。

(工商 )