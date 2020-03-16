美國聯準會（Fed）再度突發降息，且擴大降100個基本點（1％），美國電子盤重挫千點回應，亞洲也呈現大跌，不甩美股上周五強彈近2,000點的行情，資金再度大舉湧入避險性資金，帶動富邦VIX（00677U）、美價以及連動股指反向ETF齊揚，尤其台股大跌逾300點，連動台股反1均同步大漲。

富邦VIX連動的美國標普500 VIX期指大漲，今日台股開盤後就一路攻堅，一早最高來到9.13元，隨後小幅拉回至8.79元，但在亞洲各國股市走疲，美國電子股熔斷啟動，市場恐慌情緒加增，股價再度走揚，大漲超過10％。

由於美國一口氣降息至幾近零利率，市場避險資金大舉湧入美債，國泰20年美債正2及元大美債20正2，同步飆漲10％，成為市場當紅炸子雞。

此外，台股因疫情擴大，再加上傳聞外資券商分析師有人確診，台股反向ETF也成為市場資金追逐標的，富邦臺灣加權反1、國泰臺灣加權反1％，分別大漲4％多及3％多。

(工商 )