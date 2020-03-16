我擔任德明科大國貿系系主任那麼久，從沒有遇過這種狀況，希望疫情能盡快結束，學生才能正常的上課。剛開學時，最煩惱從國外回台灣學生隔離後的課程進度，但我現在最苦惱的是學生害怕疫情不來上課。

從開學以來，我每天到學校第一個任務就是要追蹤隔離的同學，留意他們哪時候要回來上課，跟系上老師開會討論這些同學課程進度要如何補救，還要時常提醒同學，進出校門要先停下量體溫，多戴口罩，且避免揉眼、摳鼻，勤洗手。

學校為了防疫也增加很多額外的設備，像是乾洗手機、洗手液之類的，系上為了配合學校政策，都會準備適量的備用口罩、75％酒精、檢診手套、防護衣、護目鏡、消毒劑、漂白水及洗手乳等，提供給有需要的同學。

系上平時也都會利用時間將學生經常接觸的門把、桌面、電燈開關做消毒，希望同學能放心的在教室上課，不要因為擔心疫情就不來，學校一定會將環境衛生消毒到最全面，讓同學能夠專心把課業完成，最後還是希望疫情能快點結束，同學們都能身體健康。

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(中時電子報)