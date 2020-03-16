新冠肺炎在全球蔓延，美國田納西州一名男子卻想著發災難財，搶先蒐購乾洗手及抗菌濕紙巾等防疫用品，一瓶乾洗手竟要價70美元（約台幣2100元），直到亞馬遜下架他的商店，最後他還有1.7萬瓶乾洗手未賣出，還收到死亡威脅訊息。

根據美國多家主流媒體報導，住在田納西州的查塔努加（Chattanooga）的麥特（Matt Colvin）和弟弟諾亞（Noah Colvin），在美國出現第一個死亡案例後，他們看到「發財夢」，花3天時間開車到田納西州與肯塔基州的許多藥妝產品店，狂掃各種防疫物資，包括口罩、紙巾、乾洗手等等，達1萬至1.5萬美元。

麥特在亞馬遜上以雙倍或更高價格賣掉了300瓶乾洗手，每瓶約8美元至70美元不等。事後亞馬遜見此情形立馬移除他的商品，並警告其他賣家們不得再哄抬價格，不然就會將帳號給移除，更不准美國賣家在上面販售乾洗手或口罩商品。

此事件公開後，許多買不到防疫品的網友們紛紛痛批麥特，甚至有人以電子郵件、惡作劇等，傳送一堆謾罵的留言。更有人發出威脅，說要殺了麥特、他老婆與他兒子，來終止這種行為。

麥特最後決定將剩下的防疫物資捐出去。目前亞馬遜和eBay都已停止他固定使用的帳號，而多年租來放商品的倉庫也被收回，且田納西州政府辦公室也將調查他哄抬物價一事。

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(中時電子報)