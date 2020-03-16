行政院上周突然宣告《台中生煤管制自治條例》部分條文無效，台中市府表示，16日已收到行政院公文，對於中央函告自治條例無效深表遺憾，將與市議會共同研擬對策，由市議會向司法院聲請釋憲，並提出暫停處分的要求。

台中市議會國民黨團今天出面向行政院表達抗議，要求中央勿打擊中市府對減煤所做努力，同時立委蔣萬安、楊瓊櫻也在立法院舉行記者會，邀請台中市府法制局、研考會北上與會，為台中發聲。

環保局說，《台中市生煤管制自治條例》是由市議會依法制定，2016年公布，已生效施行4年，期間針對相關汙染源，環保局依該規範落實管制，中央從未宣告無效，行政院卻在市府依法關閉中火2部燃煤機組後，火速宣告條例無效，時間點令人質疑，市府感謝各級民意代表為台中市民發聲，並期待各界共同支持市府減煤立場。

環保局強調，前市長林佳龍當初制定《台中市生煤管制自治條例》，為了改善中火及多家大型用煤業者汙染排放，守護中部人健康，如今行政院宣告自治條例部分無效，過去依據自治條例所處分的廠商恐將溯及既往，市府將無法順應世界潮流，積極管制燃煤空汙。

市府根據環保署2016年4月18日環署綜字第1050025774號函文，台中生煤管制自治條例未牴觸空汙法，已生效施行4年

，期間市府依此法管制相關汙染源。不料行政院今年2月26日來函指《生煤自治條例》恐抵觸《空汙法》，及《固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法》，並請市府函復。

環保局3月4日已函復行政院，但行政院仍宣告《生煤自治條例》無效；市府今天表示，將與市議會共同研議，由市議會向司法院聲請釋憲及提出暫停處分，捍衛中部人民健康。

(中時 )