美國聯準會（FED）再度意外降息4碼，並啟動7000億美元量化寬鬆措施，財政部長蘇建榮上午表示，FED降息應是疫情比預期嚴重，後續國際資金移動是應觀察重點，特別是外資是否再進入台股部分。台銀董事長呂桔誠也指出，FED從未降過這麼快、這麼急，應是預期經濟會下滑，為要撐住才再大舉降息。

蘇建榮指出，FED降息，會造成資金的流動，台灣股市殖利率相對高，外資會否流入可再觀察。他並指出，國安基金密切注意情勢發展，必要時召開管理委員會，來做適當措施。

對曾銘宗質詢，國安基金進場是要看指數？還是看成交量？蘇建榮指出，兩者都會關注，值得留心的是，台股上周五成交量達3千多億，加上櫃，量能達3,500億，居史上第二大，可知台股動能仍在。

另上午財委會包括立委費鴻泰、賴士葆、傅崐萁等都關心，若疫情延燒到第三、四季否會發生2020金融風暴，曾銘宗強調，歐洲央行已表示擔心歐洲出現「類金融危機」。

蘇建榮指出，不希望如此，若疫情延伸至第4季，屆時疫苗都可能出來了，萬一疫情延燒至第4季，從歐洲來看，如疫情嚴重的義大利本身金融財政已問題重重，會否引發金融風暴，要看歐洲央行、各政府財政措施如何因應，另亞洲部分大陸疫情已緩和下來，但實際情未明確了解，雖現在開始復工，但大陸企業債已很嚴重，是否產生金融面的影響，後續會去觀察，

對於曾銘宗直言，因為很多企業應收帳款短則30天，長期60天，很少超過180天，延燒這麼久是否發生產業系統性、流動性問題。呂桔誠指出，要看實體經濟的處理，這的確是銀行須特別關注與預備的事。

(中時 )