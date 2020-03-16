國民黨主席江啟臣與黨團幹部昨拜會高雄市長韓國瑜，表態力挺韓國瑜，卻遭罷韓團體嗆國民黨不應全黨救一人，以免「陪葬」。江今天受訪表示，平常心看待罷韓團體言論，中央與地方本應加強合作，唯有讓民眾有感，才能重拾對國民黨的支持，接下來還會拜訪其他藍營執政縣市，地方扎根將啟程。

江啟臣昨偕同立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安等人拜會韓國瑜，進行近1小時閉門會談，彼此達成挺韓國瑜共識，卻遭罷韓團體開嗆江啟臣最應該做的事是道歉，國民黨別再救背信忘義的市長，以免「陪葬」。

江啟臣上午在立法院受訪表示，平常心看待罷韓團體的言論，做為黨主席對所有黨員同志，尤其是地方執政的縣市長，本來就應該關心，而且黨中央跟地方本就應加強合作。

江啟臣指出，因此他在競選主席時後就提出加強地方耕耘與紮根工作的政見，唯有讓民眾有感，才有可能找回人民對國民黨的支持與信心，他現在做的事就是這個，不只是高雄，接下來他會拜訪其他藍營執政縣市，地方紮根將啟程。

媒體詢問，民進黨在高雄市要布局新的地方黨部主委，目標是助罷韓順利通過，江啟臣說，民進黨主委布局是民進黨的家務事，他都尊重也不予評論，政黨政治就是以人民為優先，祝福他們找到好主委。

(中時 )