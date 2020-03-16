大陸社會消費品零售總額與去年同期比較增長速度表。（圖／大陸國家統計局）

據大陸國家統計局週一（16日）公佈，受新冠疫情影響，大陸2月份城鎮失業率暴升至6.2%。而1至2月份社會消費品零售總額與去年同期比較大幅下挫20.5%，顯示民生消費與經濟活動受到嚴重影響。不過，隨著3月企業復工復產進度加快，就業與消費活動已有明顯起色。

大陸國家統計局官網上公佈的報告指出，1-2月份，大陸全國城鎮新增就業108萬人。2月份，大陸全國城鎮調查失業率為6.2%，31個大城市城鎮調查失業率為5.7%。其中，主要就業人員群體25-59歲人口調查失業率為5.6%，略低於城鎮調查失業率0.6個百分點。

在1-2月份大陸社會消費品零售總額52130億元(人民幣，下同)，同比下降20.5%（扣除價格因素實際下降23.7%）。其中，除汽車以外的消費品零售額48476億元，下降18.9%。按消費類型分，1-2月份，餐飲收入4194億元，同比下降43.1%；商品零售47936億元，下降17.6%。

至於較被看好的網上消費，1-2月份網上零售額13712億元，同比仍下降3.0%。其中，食品類和家用類商品分別增長26.4%和7.5%，穿類商品下降18.1%。

大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇稱，在第一季度經濟整體情況，3月已明顯比1、2月好轉。隨著國內疫情防控成效顯現，復工復產加快推進，二季度疫情的影響會逐漸減弱，二季度比一季度會有明顯的回升，下半年經濟會更加穩健。

毛盛勇指出，一季度的情況主要取決於3月份。從2月中下旬以來，中央統籌疫情防控和經濟社會發展以後，企業復工復產的進度在加快推進，截至2月25日，大中型製造業企業復工率達85.6%，生產經營活動正在有序恢復。因此，與1至2月比較，3月應該會有一個明顯的起色。

(中時電子報)