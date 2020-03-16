針對台中市議會國民黨團16日召開「抗議！綠營變臉護航 中火死灰復燃」記者會，台中市立委莊競程表示，「空汙」是一個科學問題，千萬別淪為政治口水議題，否則將成為另類飛沫傳染，對台中市民健康無益。莊競程希望地方、中央攜手合作，提出科學數據，邀相關專家學者釐定改善目標，務實執行。

台中市議會國民黨團表示，維護市民健康是最重要的事，市政也是延續的，從當年林佳龍制訂這項自治條例，到現在盧秀燕認真執行，「減煤、減碳、減少空汙」立場未曾改變，中央現在為了不缺電、替廠商鬆綁法令，趁眾人忙於防疫的時刻，突襲宣告台中管制生煤自治條例無效，這明顯是政治性的操作；呼籲台中市民選出來的立委，應該在立法院要提出撤銷行政院的決定，民眾健康與自治權不容踐踏！當綠營變臉護航，中火死灰復燃，國民黨誓死捍衛市民健康。

立法院社會福利及衛生環境委員莊競程指出，「空汙」是一個科學問題，地方與中央都應該坐下來，拿出科學數據，探究來源。如中火汙染源，到底佔了空汙多少比例，究竟是否還有其它的汙染源，如移動汙染源、境外汙染源，數據提出來後，邀集相關的專家學者研擬近程、中程、遠程的改善目標與實際作為，以免搞得大家迷迷糊糊，不清楚事實的真相。

莊競程表示，改善成效雖非短時間可以立竿見影，但必須有長遠的規劃與目標，務實的執行，過程中，可以做滾動式的調整，但大家目標一致，不要淪為政治口水。如2018年盧秀燕參選台中市長時說，「市長換人，空氣換新」，至今，空汙始終無法改善，被抨擊成為政治空話。

莊競程說，改善空汙，不能把責任全部推給中火、推向中央，雙方應坐下來好好商討，幫台中市民顧身體健康，這樣才是整治空汙的方向，否則每逢選舉期間，空污議題就被政治口水化，儼然選票提款機，不但無意義且非台中市民之福。

(中時 )