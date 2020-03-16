鄉林(5531)集團董事長賴正鎰指出，觀察青島、南京與成都2月底復工情況，沒有受到太大的影響，昨日成都更傳來消息，當地政府單位在3月4日就重啟樓盤的搖號登記，這幾天陸續公布搖號結果，其中最低的中籤率僅有0.62％，平均中籤率為13.3％，可見成都房產的剛性需求持續火熱，他對集團5、6月要進場銷售的成都案深具信心。

鄉林今年成都「涵碧天下」地產案，總銷金額將高達人民幣250億元(約台幣1075億元)，R4、R6兩區分批推案。賴正鎰說，這筆個案是由自已主導整體規劃設計，在成都案的接待中心就佔地1萬坪，每周都跟設計師修正接待中心設計，就是要給成都賞屋者耳目一新的感覺，希望能夠成功吸睛搶客。他說，此案將讓鄉林打開近年來業績緩慢成長的格局，可望有機會呈現爆發式的成長。

賴正鎰指出，大陸新冠肺炎疫情其實在三月初就控制下來，治癒人數也增加，全球疫情只是短期，對Q2後的經濟表現仍深具信心，房地產與消費力將會在下半年有爆發性的突破，彌補Q1的業績。歐美亞股表現高低起伏，但大家只是觀望，對台灣控制疫情能力有信心，尤其台商資金回流推升產業與消費動能，台股算是比較穩定的，大家要對台灣有信心。

賴正鎰說，除了先前在談判的江蘇南京江北區、山東濰坊與青島膠州、黃島市南區等地塊，最近還會有幾處新開發的投資計畫，像是湖北武當山的土地為300畝(20萬平方米)，將規劃涵碧樓酒店與住宅；江蘇無錫的土地面積約470畝地(32萬平米)，將規劃涵碧樓酒店，酒店式公寓及集中式商業區等，這些土地都會加速取得，以利規畫整體開發計畫。

(時報資訊)